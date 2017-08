Pikalt oodatud, aga Eesti võrkpallikoondise jaoks sel kümnendil juba harjumuspäraseks saanud EM-finaalturniir algab täna ülimagusa vastasseisuga. Kes siis Soomele ära teha ei tahaks! Kuigi tavaliselt oleme põhjanaabritele alt üles vaadanud, siis nüüd tundub tähtede seis varasemast soodsam.

Tegemist pole ajakirjaniku luuluga. Lech Walesa kodulinna Gdanskisse Eestit toetama sõitnud endine koondise peatreener Avo Keel andis mõista, et sel suvel korraliku karastuse saanud eestlasi võiks suisa favoriidiks pidada. Suure tõenäosusega otsustabki tänane matš A-grupi kolmanda koha omaniku. Kaotaja pakib ilmselt kohvrid, sest Serbia ja eriti kodupubliku toetust nautiva Poola vastu on juba raske saada. Mitte päris võimatu, aga ülimalt keeruline.

„Kui hästi lihtsustatult pakkuda, siis võiks šansid olla 55:45 meie kasuks. See 10protsendiline edu ei pruugi isegi tähendada seda, et asi läheb viie geimi peale. Võib tulla ka neli või siis kolm tasavägist geimi,“ lausus enne rumeenlast Gheorghe Cretut eestlasi tüürinud Keel.

Täht peab särama