Toonasest mängust on mõlemas koondises alles kümme pallurit, samad on ka peatreenerid. Kui rahvusmeeskonna ridades on põhitegijatest Keith Pupart asendunud Andrus Raadikuga, siis Serbial on algrivistuses vangerdusi veidi enam.

Itaalias meid 14 punktiga kostitanud eelmise aasta Maailmaliiga parim nurgaründaja ja kõige väärtuslikum mängija Marko Ivović jääb turniirist eemale kontrollkohtumises saadud hüppeliigese vigastuse tõttu. Tosin punkti toonud teist nurgaründajat Nikola Kovačevići seekord samuti pole ja 20 punktiga kohtumise skoorikuningaks kerkinud 2015. aasta Maailmaliiga ja lõppenud hooaja Meistrite liiga parim diagonaalründaja Aleksandar Atanasijević vaatas Poola vastu pingilt, kuidas ametivend Dražen Luburić Poola vastu 13 punkti tõi.