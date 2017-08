1. Newcastle United soovib oma kohta Inglismaa kõrgliigas kindlustada. Klubi tüüriva Rafael Beniteze arvates ei ole Põhja-Inglismaa vutisats hetkel piisavalt tugev, et saaks rahulikult loorberitele puhkama jääda. Väljakukkumine ei ole küll augustikuus konkreetselt üleskeritav teema, kuid alateadvuses on väike häirekell juba tirisemas.

Õhtulehe hinnang: Sport Mediaseti andmetel on esimene pakkumine Itaalia klubi postkasti ka juba kukkunud, kuid 19 miljoni euro suurune tšekk rebiti sealses kontoris kiiresti ribadeks. Kuigi Inglismaal on jalgpalliklubid rikkamad kui mujal maailmas ning saapamaal tavapärasemast rahahimulisemad juhid (vähemalt ajalooliselt ning enda taskute suunas), tundub imelik, et säärane pakkumine tagasi lükati. Näib, et sedapuhku on Sampdoria juhtkond vankumatu ning loodab Praeti abil meeskonda jälle uueks luua.

Dennis Praet (paremal). (HENRY BROWNE)

2. Tottenham tuleb PSGle vastu ning kostitab neid rahaga. Kuigi Tottenham tegi oma rekordiraamatusse juba uue sissekande, kui käis kaitsja Davinson Sanchezi eest välja ligi 45 miljonit eurot, ei pruugi Põhja-Londoni klubi kulutused sellega piirduda.

Sky Sportsi andmetel on Inglismaa klubi hetkel pidamas läbirääkimisi Pariisi Saint Germainiga, et tuua üle kanali paremkaitsja Serge Aurier. Üleminekujutule puhub sahinat juurde tõik, et PSG juba tõi tänavu omale meeskonda paremkaitsja Dani Alvesi ning samamoodi on meeskonnal vaja Neymari eest välja käidud summa kuidagi tagasi teenida.

Õhtulehe hinnang: Tottenham kaotas hooajavahetusel juba enda põhimehe sellel positsioonil - Kyle Walkeri, kes siirdus Manchester Citysse. Sisuliselt oleks Aurierile koht olemas. Kuna PSGs peaks mees jääma pingiotsale istuma, et vaadata kuidas sambamaa pallurid Alves ja Neymar väljakul lustivad, oleks Prantsusmaalt lahkumine igati loogiline.

Serge Aurier. (FRANCK FIFE)

3. Lionel Messi isa küpsetab plaani, mis ta poja Barcelonast Inglismaale viiks. Argentiinlase isa on väidetavalt kohtunud Manchester City klubi juhtidega, et arutada tema poja võimalikku siirdumist Briti saartele. Kuigi Barcelona keelduks ilmselgelt mehe müümisest on ka nende võimetel piirid, sest nende leping argentiinlasega kestab vaid järgmise suveni.

Citys ootaks Messit ees ka vanad tuttavad. Pep Guardiola käe all mängimine poleks argentiinlase jaoks sugugi uus tegevus ning samamoodi on Manchesteris sooja tooli peal istumas ka Txiki Begiristain, kes töötas Kataloonia meeskonnas kuni 2012. aastani

Õhtulehe hinnang: Messi on Messi. Kuigi viiel korral maailma parima mängija auhinnaga pärjatud pallur on oma väljaütlemistes ja tegutsemistes kordades viisakam, kui tema peamine konkurent kuulsale auhinnale, on ka argentiinlane ambitsiooniks ning esitada endale uusi väljakutseid.



Kuna Messi pole senimaani Barcelonaga uut lepingut allkirjastanud , on säärane nullperiood vesi ainult kuulujutuveskile. Kaotada niivõrd tituleeritud pallur mitte millegi eest on hetkeseisuga Hispaania klubi jaoks reaalne, kuid mehe eest praegu raha kasseerides nullitakse sisuliselt ka tänavuse hooaja ambitsioonid.