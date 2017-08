Kohtumise ilumomendi eest hoolitses samuti Ronaldo. 33. minutil tegi mees vasakul äärel olles äkilise kiirendus, millega raputas maha teda katnud kaitsemängija ning värava suunas teele saadetud püssikuul maandus otse Fiorentina klubi ristnurgas.

Teisel poolajal võtsid soojendusdressi seljast veel sellised staarid nagu Isco, Gareth Bale, Casemiro ning Toni Kroos. Ometi siis enam väravaid ei nähtud ning sõpruskarikas jäi tänu 2 : 1 võidule ikkagi Hispaaniasse.

Oma hoolealuste tööga jäi Zinedine Zidane rahule, tuues eriti välja Ronaldot ning tema fenomenaalset tabamust. "Just nimelt sellisteks asjadeks ongi see mees suuteline, oleme väga õnnelikud, et ta meil on," sõnas mees klubi ametlikule telekanalile.

"Näitasime täna head, distsiplineeritud jalgpalli. Eriti hea meel on mul fännide üle, kes täna meid toetama tulid. Andsime endast parima ning tänutäheks jääb ka võidetud karikas siia," lausus legendaarne prantslane.

Kohtumisega tähistati 60 aasta möödumist Madridi klubi 1957. aasta Euroopa karikavõidust.

Ronaldo kannab hetkel viiemängulist mängukeeldu, sest tõukas Hispaania superkarika esimeses mängus Barcelona vastu mängu peakohtunikku, pärast seda, kui too portugallasele sukeldumise eest teise kollase andnud oli.

Kui eemaldamisega kaasnes mehele automaatselt ühemänguline keeld, siis Hispaania jalgpalliliit otsustas karistusele juurde lisada veel neli mängu, mistõttu saab Ronaldo esimest korda platsile tulla alles 24. septembril Alavesi vastu.

Kohtumise tipphetked: