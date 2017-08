Kui Eesti spordisõprade pilgud on täna pööratud Gdanskile, kus võrkpallikoondis alustab EM-finaalturniiri A-alagruppi Soome vastu, siis peoperemehed Poolast peavad avamängu hoopis Varssavi rahvusstaadionil.

Hiiglaslikule areenile on oodata täismaja 65 000 inimest ja võib vaid ette kujutada, milline melu seal valitseb. Poolakatel on tegelikult massiivse sündmuse korraldamise kogemus olemas, sest 2014. aasta võrkpalli MMi avatseremoonia ja -mäng toimus samuti seal. Nagu tänagi, mindi vastamisi Serbiaga ja siis võideti geimidega 3:0.

Jalgpallistaadioni volleareeni ehitamiseks läks vaja 86 veoautot, 35 suurt vintsi ja materjali kulus 3500 tonni jagu. Avatseremooniaga on seotud 1600 inimest.

Selline vaade avaneb areeni viimasest reast:

The @PGENarodowy is in great shape ahead of the opening clash of #EuroVolleyM between @PolskaSiatkowka & @ossrb - who are you cheering for? pic.twitter.com/D9OYbzkgQ4