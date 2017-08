Eesti korvpallikoondis sai täna teada novembris algava MM-valikturniiri vastased. On teada, et klubihooajal olevate "akende" ajal ei tee pausi NBA ega Euroliiga, kuid seda ei tee näiteks ka Itaalia A2 ehk tugevuselt teine liiga, mille klubi Udine ridadesse kuulub meie tagaliini liider Rain Veideman.

"Loomulikult tahan koondist ka järgmistes mängudes esindada!" kinnitas mõne päeva kodus puhata saanud ja homme Udine poole liikuma hakkav Veideman. Ta on juba tutvunud klubihooaja ajakavaga ning avastas isegi, et koondisemängude ajal pausi ei tehta. Näiteks Itaalia kõrgliiga A1, kuhu kuuluvasse Reggio Emiliasse siirdus Siim-Sander Vene, jätab koondisemängude nädalatel vooru vahele.

"Ma ei teagi, kuidas asi käima hakkab. Kui kohale jõuan, hakkan seda teemat vaikselt uurima," lausus Veideman. "Näis, võimalik, et korvpalliliit peaks klubiga suhtlema. Võimalik, et ma ei pääse tulema. Kui ma ei saa ära, tuleb see alla neelata."

Itaalia A2 liigas alustatakse hooaega 29. septembril ning mängitakse igal nädalavahetusel, kaasa arvatud vahetult enne jõule ja aastavahetust. Põhiturniir lõpeb aprillis.