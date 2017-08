Täna loositi Eesti korvpallikoondisele MM-valiksarja järgmised vastased, kes on teatavasti Kreeka, Iisrael ja Suurbritannia. Et keset klubihooaega pole kunagi saanud koondise eest osaleda NBA mängijad ning nüüd ei tee ka Euroliiga novembris ega veebruaris sel ajal pausi, võib see tekitada päris ettearvamatu olukorra. Eestil pole neis liigades esindajaid, kuid kas alaliit või Rain Veideman peab hakkama võitlema Itaalia esiliigaklubist Udinest üheks nädalaks vabaks saamiseks. Meie mõnegi konkurendi seis on aga päris karm. Alagrupis esimese asetuse saanud Kreekal mängib sisuliselt terve koondis NBAs või Euroliigas! NBA klubidesse kuulub kolm kreeklast: Giannis Antetokounmpo, Kostas Koufos ja Georgios Papagiannis. Neist peatselt algavale EMile läheb ainult Papagiannis.

Kreeka kauased tippklubid Pireuse Olympiacos ja Ateena Panathinaikos osalevad Euroliigas ning mõlema hingekirjas on rida koondislasi. Võib arvata, et Kreeka alaliit hakkab klubisid survestama mängijate koondisse lubamiseks, kuid mis tegelikult välja tuleb, on raske ette kujutada, sest kreeklastesta jääks tiimide koosseis üliõhukeseks ning mõni mees peab kindlasti klubisse jääma, sest muidu ei saaks Euroliiga mänguks vajalikku üles antavate pallurite arvugi täis! Eriti kehtib see Olympiacose kohta.

Olympiacosest kuuluvad praegu EMiks valmistuvasse koondisse Georgios Printezis, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou ja Georgios Bogris ning kindlasti on koondisetasemel mehed ka Vangelis Mantzaris ja Dimitrios Agravanis. Panathinaikose meestest on koondises Nick Calathes, Nikos Pappas ja Thanasis Antetokounmpo. Lisame veel Istanbuli Fenerbahce ridadesse kuuluva Kostas Sloukase, keda kreeklased 99-protsendilise tõenäosusega kätte ei saa. Tagaliinistaarid Vassilis Spanoulis ja Nikos Zisis on koondisekarjääri lõpetanud. Samas - kui Eesti mängib Kreekaga võõrsil veebruaris, siis kodumäng peetakse juuli alguses. Kolmandas ehk viimases alagrupimängude "aknas" on NBA ja Euroliiga mängijad vabad. Kas aga Milwaukee Bucks lubab Giannis Antetokounmpol koondisega liituda, on iseküsimus. Kui lubab ja mees on terve, saab teda järgmise aasta suvel Tallinnas näha! Iisraelil on NBAs üks mees - Omri Casspi, kes lööb nädala pärast startival EMil kaasa. Huvitaval kombel siirdus mõnigi nimekas mängija ja koondislane just sel suvel Euroliigas mängivast Tel Avivi Maccabist riigi meistriks tulnud, kuid nõrgemas sarjas EuroCupil mängiva Jeruusalemma Hapoeli ridadesse. Just sinna on koondunud paljud koondislased. Maccabit esindavad vaid Jake Cohen, Itay Segev ja Alex Tyus - neist viimane ei kuulu sel suvel koondisse. Suurbritannia seis on Eestiga sarnane, kadusid peaaegu pole. NBAs mängib Luol Deng, Euroliigas mitte kedagi. Pole teada, kuhu siirdub kahel viimasel hooajal Moskva CSKA hingekirja kuulunud, kuid enamiku ajast vigastustega maadelnud tsenter Joel Freeland. Ei tema, Deng ega 34-aastased Ben Gordon ja Pops Mensah-Bonsu osale nüüd suvel EMil ning vaevalt tõmbab keegi neist ka edaspidi koondisesärgi selga. 31. augustil algav EM-finaalturniir tähendab Eesti koondise treeneritele hiilgavat võimalust saada vähemalt Iisraeli ja Suurbritannia koondisest päris hea ülevade. Kindlasti jälgitakse ka Kreekat.