Manchester Unitedi jalgpalliklubi sõlmis aastase lepingu endise Rootsi koondise ründaja Zlatan Ibrahimoviciga. Mees andis uudisest Twitteri vahendusel teada endale omase humoorika fotoga.

35aastane jalgpallur esindas Unitedit ka eelmisel hooajal ning lõi 46 matšiga 28 väravat. Kevadel sai ta raske põlvevigastuse, mille järel käis operatsioonis. Suvel klubi temaga lepingut ei pikendanud, kuid Ibrahimovic jäi kuulduste kohaselt ikkagi Manchesteri taastuma ja treenima.

Nüüd kinnitas peatreener Jose Mourinho, et Rootsi väravakütt jätkab klubis. „Pärast eelmist aastat väärib ta meie usaldust. Ootame kannatlikult tema naasmist. Meil on väga hea meel, et Zlatan taastub kiiresti. Samuti olen õnnelik, et tema kogemused ja ambitsioonid tagasi meeskonda tulevad.“