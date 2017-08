Eesti korvpallikoondis alistas Taipeis toimuval suveuniversiaadil Tšehhi 80:78 tänu Siim-Markus posti viimase sekundi korvile!

Eesti pääses lõpuminutil ette 78:73, kuid tšehhid vastasid esmalt kahese ja 15 sekundit enne lõppu kolmesega ja viigistasid seisu. Ometi jäi viimane sõna meie meestele. Post kogus 17, Mihkel Kirves 16, Madis Soodla 15, Sander Viilup 11 punkti.

Eestil on 4 vooru järel 3 võitu ja ees mäng täiseduga jätkava USAga. Edasipääsuks vajatakse vähemalt 14-punktilist võitu, sest 3 võitu on ka Argentiinal, kel ees (tõenäoliselt võidukas) kohtumine eelviimasel kohal asuva Rumeeniaga. Eesti kaotas Argentiinale 13 ning too omakorda USA-le samuti 13 punktiga. Veerandfinaali pääseb kaks paremat.