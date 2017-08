Esimest korda lihtsa inimesena Eesti osalusel peetavat suurturniiri väisav Keel kinnitas enne kohtumist Soomega, et kogu aeg ta küll pingilt püsti ei karga. „Oleneb mängu käigust. Kui geimi lõpus on seis 23:23, küll ma siis püsti ka tõusen. Aga pigem olen mõõdukas fänn. Koondise võit või kaotus mul fännina küll und ära ei aja. Mul tuleb hea uni olenemata sellest, kuidas mäng lõppeb. Ent tuju kaotus või võit ikka mõjutab,“ rääkis ta.

Lisaks väljendas ta taas seisukohta, et tänavune koondis teeks tema-aegsetele meeskondadele tuule alla. „Üldiselt see ju nii spordis ongi, areng peab toimuma. Kui me ei mängiks praegu paremini, siis oleks asjad kehvad. Tihti on asi kinni ka indiviidides. Koondisesse on tekkinud üks selline mängumees, keda minu käsutuses olnud ei ole – Robert Täht. Äkki 2021. aastal on juba kaks-kolm sellise klassiga meest,“ selgitas Keel.