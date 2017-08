Maailmameistrivõistlustel Saksamaa alistamine. Viik Inglismaaga legendaarsel Wembley’l. Hoolealusteks Meistrite liiga võitjad Nemanja Vidic ja Michael Essien. Endine Serbia ning Ghana jalgpallikoondise abitreener Aleksandar Rogic (36) on oma ninas tõelise tippvuti lõhna tundnud.

Nüüd on ta Lasnamäel. Peatreenerina. Eesti mulluse meisterklubi Infoneti ehitussoojakus. Omamoodi sürreaalne. Serblasest juhendaja on glamuurist pungil staarnimedega pikitud vuti vahetanud Premium liiga ja Punase tänava vastu. Ning ei paista, et see teda vähimalgi moel häiriks.

Jah, tingimused pole nii head kui Balkani absoluutses tipus Belgradi Partizanis. Jah, pealtvaatajaid on Serbia kõrgliigas mitu-mitu korda rohkem (mullune keskmine huviliste arv – 2095 vs 248). Kuid külaline peab kohanema. Nii ütleb ta ise.

Aleksandar Rogic. (Robin Roots)

„Sa ei saa eeldada, et uues kohas on kõik nii nagu sa harjunud oled,“ sõnab ka Hiina kõrg- ning esiliiga klubides abitreeneriks olnud mees, ning poetab, et Eesti liigal pole suures plaanis häda midagi. „Siin on mitmeid andekaid mängijad, aga probleemiks on esimeste ja tagumiste suur tasemevahe, lootustandval palluril pole võimalust end iganädalaselt proovile panna.