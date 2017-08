EMi avamängus Soomele 2:3 kaotanud võrkpallikoondislased Robert Täht ja Ardo Kreek kiitsid EMile tulnud Eesti fänne, kes aitasid Gdanskis tekitada koduse tunde.

"Tunne olin selline, nagu oleks kodusaalis mänginud," ütlesid nii Täht kui ka Kreek nagu ühest suust. "Laulud tulevad eesti keeles. Väga super tunne, sügav kummardus kohale tulnud fännidele!" lisas Kreek.

Kogenud temporündaja nentis, et neljanda geimi lõpus lasti ise soomlased mängu tagasi. "Oleks pidanud jalga kõri peal hoidma. Viienda geimi alguses olin ka ise blokis lohakas, sealt nad edu sisse said," nentis Kreek.