Eesti võrkpallikoondis alustas EM-finaalturniiri kaotusega Soomele. Mõrudat mekki teeb pisut magusamaks asjaolu, et ühe punkti kahe geimivõidu eest ikkagi saime.

Aga et järgmised vastased on Serbia ja Poola, on Eesti ülesanne paganama raske. Alagruppidest saavad teatavasti edasi kolm paremat, grupi võitjad liiguvad aga otse veerandfinaali.

Eesti koondise libero Rait Rikberg ei lasknudki kaotusel tuju langetada ja pakkus välja järgmise stsenaariumi: Eesti võidab Serbiat 3:2 ja Poolast 3:1 ning pääseb alagrupist esimesena edasi. Lihtne!

Eesti kaotas kaks esimest geimi ja tribüünilt tundus, et mängijaid justkui kammitses miski. „Tegelikult mängisime kahes esimeses geimis ka väga hästi. Lihtsalt Soome tegi asju veel paremini,“ kommenteeris Rikberg esimeste geimide 21:25 ja 22:25 kaotust.

„Nad lõid kindlaid serve ja ei eksinud. Tuleb juba kaks väga head servi ja vahe on kaks punkti, tuleb üks veel ja juba on kolm. Nii lihtne see ongi,“ lisas ta.