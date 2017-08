„Tegelikult mängisime kahes esimeses geimis ka väga hästi. Lihtsalt Soome tegi asju veel paremini,“ kommenteeris Eesti libero Rait Rikberg esimeste geimide 21:25 ja 22:25 kaotust. „Nad lõid kindlaid serve ja ei eksinud. Tuleb juba kaks väga head servi ja vahe on kaks punkti, tuleb üks veel ja juba on kolm. Nii lihtne see ongi,“ lisas ta.

Võrkpallikoondis tõestas, et eestlastel on visa hing ja vankumatu süda. Sarnast sõnumit andis edasi EMi A-grupi avamängu vaheajal esinenud Ivo Linna, kes lõõritas igihaljast pala „Eestlane olen ja eestlaseks jään“.

Nagu võrkpallis tihti, otsustab serv tõesti väga-väga palju. Kolmandas ja neljandas geimis muutusid soomlased ebakindlamaks ja tegid vastavalt kuus ning üheksa serviviga. Ülejäänud mängus tehti neid kokku vaid kuus. Geimid Eestile 27:25 ja 25:22.

Ja siis see saatuslik viies geim. Soome diagonaalründaja Olli-Pekka Ojansivu alustas kohe tugevate ja täpsete servidega ja viis Soome 4:2 ette. Eesti jõudis veel 5:5 viigini, aga Soomet see ei heidutanud.

Edu läks kiirelt 8:5 peale, seejärel oli seis veel 11:7 ja lõpus enam kahtlust ei olnud - kindel 15:9 võit Soomele. Mõnes mõttes lõigi just 24 silma toonud Ojansivu meie kirstu viimase naela, kuigi tegutses kohtumise jooksul ebaühtlaselt. Aga kui oli väga vaja, siis pani.

„Pärast esimese raske punkti võitmist said nad ohjad kuidagi kiirelt enda kätte tagasi ja pärast oli neid juba raske kätte saada. See, et nemad võitsid kaks esimest geimi ja me tagasi tulime, oli normaalne. Võrdsete meeskondade mängus ei lõppegi matš tavaliselt 3:0. Ja ma usun tõesti, et oleme Soomega võrdsed,“ lausus Eesti resultatiivseimana 24 punkti toonud Täht.

Rikberg tõstis esile Renee Teppanit, kes sekkus põhidiagonaalründaja Oliver Venno asemel kolmandas geimis ja jäigi platsile. „Tema meid järgi tõigi. Aga tal polnud kerge. Ta ei saanud tihti häid tõsteid, aga oli ikkagi tubli,“ ütles ta.

Mis juhtus aga Vennoga? Rikberg ei osanud sellele seletust anda. Venno üritas küll, aga lihtsalt ei kerkinud nii kõrgele kui vanasti. Kahjuks polnud 210 cm pikkuse torni kahvatu esitus üllatus, tema nigelat vormi võis ennustada ka kontrollmängude põhjal. Jänest kübarast ei välja ei tulnud ja Venno rünnakuprotsendiks jäi 32, Eesti kõige kehvem.

Andrus Raadiku laeks jäi neljapäeval üheksa punkti. (CEV)

Mõrudat mekki teeb pisut magusamaks asjaolu, et ühe punkti kahe geimivõidu eest ikkagi saime. Aga et järgmised vastased on Serbia ja Poola, on Eesti ülesanne paganama raske. Alagruppidest saavad teatavasti edasi kolm paremat, grupi võitjad liiguvad aga otse veerandfinaali.

Rikberg ei lasknudki kaotusel tuju langetada ja pakkus välja järgmise stsenaariumi: Eesti võidab Serbiat 3:2 ja Poolast 3:1 ning pääseb alagrupist esimesena edasi. Lihtne!

Tublid fännid

Kogenud temporündaja Ardo Kreegi sõnul tuleb pea kiirelt puhtaks saada. „Uni tuleb ilmselt täna raskelt. Paljud mehed käivad mõtetes pallivahetusi läbi, aga midagi pole teha. Aga niikaua kui variante on, on kõik vägagi võimalik. Proovime ülehomme minna täiega Serbia vastu,“ rääkis ta.

Kõik Eesti mängijaid kiitsid Gdanskisse sõitnud fänne, kes andsid soomlastele võimsa lahingu. Esialgu levis info, et Soome poolehoidjaid peaks Poola tulema neli korda enam kui Eesti omasid, aga saalis see küll välja ei paistnud. Atmosfäär oli igatahes võimas!

„Tundub nagu oleks kodusaalis mänginud, eesti keeles laulud tulevad. Väga super tunne, sügav kummardus fännidele, kes kohale tulid. Kohustusekoorem? Ei olnud, see mõjutab positiivses suunas,“ lausus Kreek.

Võrkpalli EM-finaalturniiri A-grupp:

Soome - Eesti 3:2

(25:21, 25:22, 25:27, 22:25, 15:9)

Soome: Ojansivu 24, Kaurto 15, Seppänen 11.