Eesti võrkpallifänne köitis neljapäeval lisaks koondise mängule Soomega ka Ivo Linna kontsert Sopoti ranna lähedale püsti pandud Eesti fännistaabis. Legendaarse laulja tööpäev oli siiski oluliselt pikem, sest tema auks jäi ka mängueelse Eesti hümni laulmine ja pärast kahte geimi esines ta kolme muusikapalaga.

"Mina oma nõrga sulega ei oskakski seda kirjutada. See on võib-olla kord elus laulda nii suure hulga eestlaste ees rahvushümni. Ausalt öeldes pole ma tükil ajal nii palju pabistanud. See on uskumatu, harras, õilis tunne. See on see, mis paneb hinge värisema," rääkis vanameister hümni esitamisest.

Täpselt Gdanski ja Sopoti piiril asuval Ergo Arenal peetud heitluse vaheajal esitas Linna muuhulgas üldtuntud "Eestlane olen ja eestlaseks jään", mis küttis üles nii 1500pealise fännkonna kui samal ajal riietusruumis istunud, aga melu kuulnud võrkpallurid.

Mäletatavasti oli Eesti esimesed kaks geimi kaotanud. Kaks järgmist geimi küll võideti ja viimane kaotati 9:15. "Isamaaliste laulude esitamise otsus sündis pigem hetke pealt, sest mäng võttis juba karmima pöörde. Mulle meeldis, et eestalste hääled olid kõvasti valjemad kui soomlaste omad. Nad laulsid lugusid kaasa ja nende nägudel oli rõõm. See oli kuidagi teistmoodi tunne, aga sellisel seisul peabki võitluslaule laulma," lausus Linna.

Sopoti ranna lähedal asuvas fännibaasis astus ta koos Antti Kammistega pärast mängu üles enam kui tund aega kestnud kontserdiga.