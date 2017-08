Eile Poolas alanud võrkpalli EMil on Eesti koondisel täna puhkepäev. Öösel tegi ookeani taga mehetegusid Kregor Zirk, Eesti aja järgi kell 18 astub sealmail väljakule Kaia Kanepi sihiga jõuda US Openi põhiturniirile. Õhtul peetakse koduse jalgpalliliiga põnevusmäng Flora - Infonet. See ja kõik muu põnev Õhtulehe päevaülevaates. Püsige lainel!