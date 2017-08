Õhtulehe hinnang: Barcelonal on suur surve leida Neymarile kiirelt asendaja, sest Lionel Messi pole endiselt allkirjastanud meeskonnaga uut lepingut ega tee ilmselt seda ka koosseisu märgatava paranemiseni. Dembele on olenemata veel mõni aasta tagasi ulmelisena tundunud hinnast odavam nii Coutinhost, Kylian Mbappest kui ka Paulo Dybalast ning võib mängida Neymarile väga sarnast rolli. Dortmund ei saa jonnivat mängijat iga hinna eest kinni hoida ja seega võib prantslasest juba täna või homme saada Barcelona mängija.

1. Barcelona on lõpuks jõudnud Dortmundiga Ousmane Dembele ostuhinna osas kokkuleppele. Kui Liverpooli staar Philippe Coutinho jääb Kataloonia suurklubile sel suvel ilmselt kättesaamatuks, siis teise mängijaga, keda pärast Neymari lahkumist jahtima asuti, 20-aastase prantslase Ousmane Dembelega õnnestub Prantsusmaa spordilehe L’Equipe andmetel ilmselt lähipäevil ametlikult leping sõlmida. Väidetavalt on Barcelonal mängija endaga juba mitu nädalat kokkulepe olemas olnud, Dortmund aga üritanud hoolimata Dembele viimaste nädalate treeningutelt puudumisest oma talismanist iga hinna eest kinni hoida. Barcelona viimane pakkumine, mille suurus on 120 miljonit eurot võimalusega veel 30 miljonit boonustena juurde saada, näib olevat siiski liiga magus.

Õhtulehe hinnang: Liverpool on kogu suve tulutult noolinud RB Leipzigi keskväljamootorit Naby Keitat ja tema positsioonile teise sarnase mängija toomine tundub loogiline käik. Ka Bayerni peatreener Carlo Ancelotti on vihjanud, et meeskonnas pole noormängijale arenemiseks piisavalt ruumi. Samas on Keita järgmisel suvel omapärase lepinguklausli tõttu saadaval oluliselt madalama hinnaga, Sanchest ihkab ka mitu teist klubi ja Bayern eelistaks teda pigem laenule anda kui maha müüa, mistõttu on üleminek praegu ebatõenäoline.

3. Juventus on agressiivselt käsile võtnud keskkaitse parandamise, sihikul Gary Cahill ja Benedikt Höwedes. Juventus on pärast Leonardo Bonucci ootamatut lahkumist küll turul silmad lahti hoidnud, kuid täiendusi on tehtud pigem ründavatele positsioonidele. Nüüd aga on teised täiendused olemas ja meeskond peab pärast oma parima keskkaitsja lahkumist leidma talle asenduse, mistõttu on tehtud pakkumised vastavalt Chelsea ja Schalke kaptenite Cahilli ja Höwedese eest.