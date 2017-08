Loodetavasti on see kõigest kosmeetiline viga. Kui konkurendid hakkasid olümpiapunkte koguma juba möödunud hooajal (ametlik algus 1. juuli 2016), siis Sildaru debüteerib nooruse tõttu MK-sarjas alles sel nädalavahetusel Uus-Meremaal Cardronas. Pargisõidu lõppvõistlus algab Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul kell 3.30, järgmise nädala keskel toimub samas rennisõidu hooaja esimene MK-etapp. Sildaru püüab olümpiapääset mõlemal alal.

Eesti spordisõber teab, et tuleva aasta veebruaris toimuval Pyeongchangi taliolümpial sekkub meie atleetidest medaliheitlusesse tõenäoliselt vaid freestyle-suusataja Kelly Sildaru. On vaid üks aga, 15aastane naiste pargisõidu valitseja pole veel olümpiale kvalifitseerunud.

Lisaks kohale edetabeli 24 seas peab sportlastel olema täidetud kaks tingimust: MK-sarjas või MMil koht 30 parema seas ja vähemalt 50 FIS-punkti. Viimane tingimus on Sildarul juba täidetud ja esimene peaks täituma nüüd Uus-Meremaal.

Mis tulemusi Sildarul täpselt vajab läheb, on praegu raske prognoosida (pilt peaks olema vähe selgem Cardrona MK-etapi järel, kui on näha, kuhu Sildaru jooksvas edetabelis platseerub). Ent midagi üleliia kontimurdvat tõenäoliselt vaja ei lähe, sest jooksvas arvestuses on ühena viimastest oma riigile koha taganud slovakitar Zuzana Stromkova, kelle möödunud hooaja kohad MK-sarja pargisõitudes olid 19., 8., 17., 18. ja 22. Sildaru tase peaks senise karjääri põhjal olema esikolmik.