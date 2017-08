Sajandi heitluseks (aga ka farsiks) tituleeritud vastasseisus on mängus hiiglaslikud summad - usutavasti jagavad oma karjääri kaks aastat tagasi lõpetanud ameeriklane Floyd Mayweather ning iirlane Conor McGregor omavahel ära ulmelised 300 miljonit dollarit! Piletitulu eeldatakse umbes 70 miljonit dollarit, kallimad pääsmete eest tuleb rahakotti kergendada üle 30 000 euro võrra! Mammonat on. Kõmu samuti rohkem kui rubla eest. Uulitsasõnavaraga on kaks spordistaari üksteist loopinud juba pikemat aega. Aga kas maailma kasiinopealinnas ka sportlikule poolele ruumi jagub?

„Kindlasti on see huvitav matš, mis iganes seal ka ei juhtuks,“ sõnab 25aastane mees. „Kui Floyd peaks kaotama, oleks see muidugi poksile piinlik, aga kajastuse mõttes on see poksile hea üritus.“

Endine MMA-võitleja Jorgen Matsi matši otsepildis jälgida ei kavatse ning leiab, et taplus pole kindlasti väärt 100 dollarit, mida USA televaatajatelt HD-pildis möllu nägemise eest küsitakse. „Mõtteaine“ taskuhäälingus tõi ta välja huvitava paralleeli - pikisilmi oodatud matš on umbes samaväärne kui tennisist Anett Kontaveit kutsuks Kati Tolmoffi sulgpallilahingule! Täpne võrdlus seegipoolest, et Mayweatheri kombel on Tolmoffgi oma karjääri tegelikult lõpetanud.

Kas peale jääb Mayweather... (Joe Camporeale)

„See on paras tsirkus ja on karta, et see matš on kasumlik ja selliseid asju tehakse veel,“ sõnab Englase spordiklubi treener Matsi kergelt nukrana. „Selle ürituse toimumine vähendab tõenäosust, et näeme McGregorit võistlemas omal spordialal. Tahaks, et ta tsementeeriks oma positsiooni maailma parima MMA-võitlejana. Minu kui MMA-fänni seisukohast on see kõik raisatud aeg mehe potentsiaalist ja karjäärist. See teeb mind kurvaks.“

Või McGregor? (Steve Marcus)

Klassikaliste poksireeglite järgi toimuv madistamine leiab aset pühapäeva varahommikul kell 6. Eestis näeb ülekannet ainult voogedastusteenuse Viaplay vahendusel. Mis Nevada osariigis täpselt toimuma hakkab, on raske arvata. Oma poksikarjääri 50 võitu jahtiv Mayweather on suurfavoriit, kuid asjatundjate hinnangul on McGregorilgi omad võimalused.