Poolas peetaval võrkpalli EMil on kuulsaim eestlasest fänn kahtlemata Ivo Linna. Menulaulik on Eesti inimestele nii armsaks saanud, et tema lood aitavad kaotusevalu kiirelt unustada. Ent kui Linna esinemine Eesti fännibaasis oli teada juba ammu, siis hümn ja kolm laulu pikal vaheajal tulid poolehoidjatele ootamatult.

Oli see juhus või mitte, aga pärast Linna etteastet võitsid Sinilõvid kaks geimi järjest ja jõudsid Soome vastu viigini. Viies geim läks Gdanski ja Sopoti piiril asuval ERGO Arenal aga mäletatavasti põhjanaabritele.

Kuidas selline asi üldse võimalik on, et välismaal peetava tiitlivõistluse ajal laulab saalis artist, kes pole selle maaga kuidagi seotud?

„Otsus tuli enne mängu. Selgus, et tekib kümneminutiline paus ja miks mitte oma rahvale laulda. Kohalik seltskond oli rõõmsasti nõus – ütlesid, et palun, tehke, meid see ei sega. Nii läksime lavale ja laulsime ning oli väga tore,“ lausus klahvpillimehe Antti Kammistega lava jaganud Linna.