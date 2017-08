Sky Sportsile teadaolevalt peaks Arsenali peatreener Arsene Wenger täna Oxlade-Chamberlainile ja tema agendile teatama, kas lubab mehel lahkuda või soovib teda veel sel hooajal ise kasutada. Mängija lahkumissoovi võimendab asjaolu, et ta pole rahul wing-backi (moodne äärekaitsja) rolliga, mille Wenger on talle omistanud, vaid sooviks tegutseda, kas kesk- või äärepoolkaitses.

1. Alex Oxlade-Chamberlain tahab Arsenalist varvast visata. Sky Sportsi andmetel keeldus 24aastane ääremängija klubi pakutud uuest lepingust ning on kuulduste kohaselt siirdumas hoopis Chelseasse . Valitsev Inglismaa meister on mehe, kel algas lepingu viimane aasta, eest valmis välja käima 35 miljonit naela (ligi 38 mln eurot).

Õhtulehe hinnang : Arsenal seisab teelahkmel: ühest küljest ei taheta vajalikku mängijat rivaalile loovutada, teisalt on see hea võimalus 2011. aastal Southamptonist liitunud mehe eest korralik rahasumma teenida - järgmisel suvel lahkuks ta niikuinii, ent siis juba vabaagendina. Pigem üleminek toimub kui ei toimu, sest Oxlade-Chamberlain pole Wengeri satsi alustala, keda nui neljaks kinni tuleb hoida.

2. Everton jahib Diego Costat? Vähemalt säärase vihje andis meeskonna peatreener Ronald Koeman, kui lausus: "Olen alati öelnud, et võtame iga hea mängija soojalt vastu ja tema on hea mängija."

Selge on see, et Evertoni ründeliin vajab pärast Romelu Lukaku müüki täiendust, sest praegu on Koemanil lisaks Wayne Rooneyle võtta vaid noorukesed Dominic Calvert-Lewin (20) ja Sandro Ramirez (22). Pealegi, rahas ei tohiks küsimus olla, sest Lukaku eest kasseeriti ligi 85 miljonit eurot. Samuti pole saladus, et Antonio Conte meeskonnas Costal enam kohta, mistõttu on hispaanlane keeldunud isegi Chelsea treeningutele naasmast.

Õhtulehe hinnang: Küllap Costa pika saaga lõpetuseks suvel ikkagi klubi vahetab, olgu siis laenule või päriselt. Samas võib mürki võtta, et huviliste nimekiri ei piirdu kaugeltki mitte Evertoniga, kuid viimase kasuks võib rääkida tõik, et Chelsea omakorda huvitub nende Ross Barkleyst.

Diego Costa mängud Chelseas on kõigi eelduste kohaselt mängitud. (Reuters / Scanpix)

3. Tottenham on väga lähedal Paris Saint-Germaini äärekaitsja Serge Aurieri ostmisele. The Telegraphi andmetel on klubid juba ligi 25 miljoni euro suuruses üleminekusummas kokku leppinud, kuid teel on veel viimane tõke. Nimelt ründas Aurier väidetavalt eelmisel aastal Pariisi ööklubi ees politseinikku ja teenis selle eest kahekuuse vanglakaristuse, mille ta vaidlustas.

Sel põhjusel ei rahuldanud Suurbritannia võimud möödunud novembris 24aastase elevandiluuranniklase viisataotlust, mistõttu ei saanud ta PSG-d Meistrite liiga alagrupimängus Arsenali vastu aidata. On vähe tõenäoline, et Aurier reaalselt trellide taha läheb, kuid see on mure, millega Tottenham peab tegelema.