JALGPALL

Ragnar Klavani meeskonnakaaslase Philippe Coutinho üleminekusaaga on võtnud järjekordse pöörde, kui Hispaania ja Inglismaa meedia väidavad, et brasiillane ütles Liverpoolile, et nad ei registreeriks teda Meistrite liigasse. Põhjuseks reglement, et ühe hooaja jooksul ei saa sarjas kaht erinevat klubi esindada. Coutinho aga soovib meeleheitlikult liituda FC Barcelonaga, kellele inglased järjepanu ära on öelnud.



Praegu (kella 14 seisuga) on UEFA kodulehel Coutinho nimi aga kenasti Liverpooli koosseisus.