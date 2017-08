Tänavu kolm rallit (Korsika, Argentiina ja Poola) võitnud Neuville on veendunud, et kui ta suudab järelejäänud kihutamistest (Hispaania, Wales, Austraalia) vähemalt kaks võita, tuleb ta maailmameistriks.

Belglase šansid said tagasilöögi Saksamaal, kui ta vedrustuseprobleemide tõttu katkestas ning lubas tiitlikaitsja Sebastien Ogier' (M-Sport) endast 17 punkti kaugusele. Tagant ähvardab Neuville'i meie Ott Tänak (M-Sport), kel Hyundai piloodist 16 punkti vähem.

Olen paar korda üldarvestuses teiseks tulnud ja see mind enam ei huvita, tahan võita. Võtame viimastel rallidel palju rohkem riske, et punktivahet kinni nõeluda."

Thierry Neuville lubas MM-tiitli nimel kõik mängu panna. (AFP / Scanpix)

Ta lisas, et keskendub viimaste rallidel peaasjalikult Ogier' edestamisele. "Pole tähtis, mida Ogier teeb, vaid oluline on teda võita. See võib sõltuda rehvivalikust, kui ilm annab võimaluse loteriid mängida. Sõidu poolest oleme sisuliselt võrdsed mehed."

Neuville'i jokkeriks võivad osutuda ka Hyundai planeeritavad uuendused aerodünaamika ja mootori osas. "Loodetavasti saame need juba Hispaania ralliks valmis."