Inglismaa jalgpalli kõrgliigas sai ülinapi ja raske võidu tiitlipretendent Manchester City, kes oli võõrsil 2:1 üle Bournemouthist.

Manchesteri tiimi tabas šokk juba 13. minutil, kui kodumeeskonna kaitsja Charlie Daniels ilmselt oma elu ühe vingema värava lõi, kui palli terava nurga alt latist ristnurga suunas virutas.

Veidi hiljem Gabriel Jesus küll viigistas, kuid seejärel pidi Manchesteri helesinine meeskond võiduväravat ootama matši viimaste hetkedeni. Lõpuks tõusis seitsmendal üleminutil City sangariks Raheem Sterling. Väravat tähistades teenis mees aga teise hoiatuskaardi ja saadeti punase kaardiga väljakult minema.

Raheem Sterling wins it for Man City and then shown a RED CARD for his celebration! FT Bournemouth 1-2 Man City pic.twitter.com/7WMGjdnIGH

Sterling sent off for the worst foul I've seen in the history of football - Mike Dean again. pic.twitter.com/TVZ8TalAfv