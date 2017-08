Inglismaa jalgpalliliigas jätkab täiseduga Manchester United, kes täna olid koduväljakul 2:0 üle tunamullusest tšempionist Leicester Cityst.

Unitedile tõid võidu vahetusmeeste Marcus Rashfordi ja Marouane Fellaini tabamused vastavalt 70. ja 82. minutil. Hea võimalus oli 53. minutil skoori teha ka Romelu Lukakul, kuid belglasel ei õnnestunud realiseerida penaltit.

Mkhitaryan corner taken smartly by Rashford. Schmeichel can't handle and its 1-0 to United. #MULC pic.twitter.com/gMrtD7xL0O