Eesti võrkpallikoondis kaotas Poolas peetaval EM-finaalturniiri A-grupi teises voorus 2:3 (23:25, 25:16, 25:21, 20:25, 12:15) Serbiale. Sama skooriga jäädi avamängus alla Soomele ja juulis MM-valiksarjas Saksamaale. Tagatipuks alistuti 2015. aasta EMil Serbiale samuti 2:3 ja ka toona eduseisust. Esimeses geimis Oliver Venno asemel diagonaalründajaks toodud Renee Teppan jäi sinna mängu lõpuni ja tõi Eesti kasuks ilusa esitusega 17 punkti. Teppan tunnistas Õhtulehele, et mängu oli küll, aga hing jääb kipitama. "Kopp on ees sellest viienda geimi kaotusest. Ju siis on midagi natuke puudu. Üks kord on juhus, aga millegipärast kaotame sel suvel niimoodi juba kolmandat korda. Praegu läheb see paraku niipidi, aga me ei tohiks kindlasti pead norgu lasta. Pakkusime mängu täie raha eest ja üks punkt on kulla hinnaga. Ma ei näe põhjust, miks me ei võiks viimases mängus Poolat hammustada," rääkis ta.

"Serbia alustas neljandat ja viiendat geimi hästi ja läksid paari punktiga ette. Aga ma olen jube rahul, et me ei andnud kordagi alla. Ei olnud nii, et ah, suva see neljas geim, meil on tagavaraplaan ja läheme viiendasse. Lasime lõpuni täiega. Serbia võitis, ju nad siis väärisid seda," lisas sügisest Itaalia tippklubis Trentino mängima hakkav Teppan.

23aastane ja 197 cm pikkune diagonaalründaja on Venno asemel matšid lõpetanud nüüd kahel korral järjest. Teppanil on õnnelik, et saab ennast üle pika aja tervena tunda. "Tervislik olukord on väga hea. Terve suvi on olnud seljaga probleeme. Kui diagonaalil selg valutab, siis see pole naljaasi. Palli on ju vaja lüüa täiega. Tunne on tõesti hea ja naudin vabadust. Kuskilt eriti ei valuta. Minu roll on tihti vaimu üleval hoidmine. Täna polnud seda isegi vaja, oli vaja hoopis kedagi, kes pallid maha lööks," rääkis ta. Pealegi on sellel EMil alagrupimängude vahel puhkepäevad - mängijad on paremas konditsioonis ja tänu sellele paraneb ka kohtumiste kvaliteet.