Eesti on Poolas peetava võrkpalli EM-finaalturniiri A-alagrupis kaotanud nii Soomele kui Serbiale 2:3, aga püssi ei tasu põõsasse visata. Eesti ülesanne on väga lihtne – selleks, et A-grupis kolme parema sekka mahtuda ja edasi pääseda, tuleks esmaspäeval Gdanskis Poolat võita ükskõik, millise tulemusega.

Soome kindel 0:3 allajäämine Poolale tegi A-grupi seisu oluliselt klaarimaks. Kindlalt on edasipääs tagatud vaid Serbial, ülejäänud meeskonnad peavad enne viimaseid kohtumisi küüsi närima. Et esmaspäeval peetakse esmalt Soome – Serbia matš ja siis Poola – Eesti oma, võib poolakate edasipääs olla kindel juba enne Eestiga mängimist. Selleks tuleks Serbial Soome alistada 3:0 või 3:1.

Aga Eesti juurde. Kasulikum oleks võita poolakaid 3:0 või 3:1, sest see tagaks alagrupis suurema tõenäosusega teise koha. Aga esiteks tundub Poola kindel alistamine pigem ebareaalsena ja pealegi pole teisel ja kolmandal kohal suurt vahet. Play-off’i avaringis tuleb vastu eeldatavalt kas Bulgaaria või Sloveenia ning mõlemad on äärmiselt tugevad.

Praegu on Eesti koos kaks punkti ja geimide suhe on 4:6. Eelpoolmainitud kindla võidu korral läheksime poolakatest punktidega mööda, aga 3:2 võidu puhul oleks mõlemal neli silma. Sel juhul tuleb lugeda geimide vahet ja see oleks Eestil 7:8 ja Poolal 5:6. Eesti suurem jagatis annab sel juhul eelise meile.

Kas Eesti saab võidu korral teise või kolmanda koha, sõltub ka Soome ja Serbia tulemusest ja variatsioone on palju. Matemaatikasse tasub täpsemalt laskuda pärast Soome – Serbia mängu, pigem tuleks aga ära oodata Eesti ja Poola kohtumise tulemus ja vaadata siis tabelile otsa.