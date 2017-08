Freestyle-suusataja Kelly Sildaru (15) tõestas, et on jätkuvalt naiste pargisõidu valitsejanna - Uus-Meremaal Cardronas peetud MK-etapil polnud eestlannale vastaseid.

Aga murrangut ei toonud ka teine voor. Kõige lähemale jõudis Sildarule eelviimasena ehk täpselt enne Kellyt startinud šveitslanna Giulia Tanno, kuid temagi küündis vaid 86,60 punktini. Seega sai Sildaru teist korda mäest alla tulla juba võitjana, pingevaba laskumine tõi kõigest 80,60 punkti, kuid see on tähtusetu.

Võidupiiga esimesed sõnad otse-eetris FISi reporterile: "Olen väga õnnelik, see on kõik! Naudin siin olemist väga, see park on väga kihvt."

Cardrona pargisõidu MK-etapi finaali tulemused.

Kuigi freestyle-suusatamises on enamasti tähtsaimad kommertsvõistlused, nagu X-mängud ja Dew Tour, ei saa tänast võitu kuidagi alavääristada, sest kohal olid peaaegu kõik oma ala paremad. Eliidist puudusid vaid kevadel Sierra Nevadas maailmameistriks kroonitud 15aastane prantslanna Tess Ledeux (Sildaru ei saanud nooruse tõttu MMil osaleda), Lisa Zimmermann (tänavuste Aspeni X-mängude Big Airi võitja) ja Mathilde Gremaud (tänavuste Lillehammeri X-mängude Big Airi võitja).