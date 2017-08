Las Vegases toimunud "sajandi poksimatšiks" tituleeritud lahingus alistas võitmatu ameeriklane Floyd Mayweather Jr. iirlase Conor McGregori. Kohtunik lõpetas matši kümnendas raundis, kui McGregor langes tohutu rünnakurahe alla.

Mayweather Jr. on oma karjääri jooksul võitnud kõik 50 profipoksi matši ning suure tõenäosusega ta enam ringi ei tule. "See oli mu viimane kord," kinnitas ta, kuid sama on ameeriklane öelnud ka varem.

Vabavõitlejana tuntud McGregor oli poksiringis esimest korda, tulevikus lubas ta taas UFC sarja naasta.

Mayweather tunnistas, et McGregori südi etteaste üllatas teda. Iirlane oli esimestes raundides väga terav, kuid aja möödudes mehe jaks lihtsalt rauges. McGregor sõnas omakorda, et tema arvates sai otsustavaks Mayweatheri kaitse: "Ta polnud tugev ega kiire, aga kaitses oli ta väga hea!"