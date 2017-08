Floyd Mayweather Jr. tõusis poksimaailma rekordimeheks, sest pole karjääri jooksul kaotanud ühtegi 50st profimatšist. Kui varem oli ameeriklane 49 võiduga samal pulgal legendaarse Rocky Marcianoga, siis nüüd on Mayweather Jr. ainuvalitseja.

Küll jääb Marcianot saatma nokaudikuninga staatus, sest 49st võidust koguni 43 teenis ta nokaudiga, Mayweatheril on sama temp õnnestunud 27 korda.

Ameeriklane kinnitas, et rohkem ta poksiringi ei tiku ning 50 võidu ja võitmatu poksitšempioni staatusega on hea areenilt lahkuda. Siiski peab tõdema, et karjääri lõppu on vanameister lubanud ka varem, kuid ikkagi naasnud.

Floyd Mayweather Jr. (vasakul). (STEVE MARCUS)

Oma viimasele vastasele ehk Conor McGregorile jagus Mayweatheril vaid kiidusõnu. "Ta on kõva võitleja. McGregor oli tunduvalt parem, kui oskasin arvata. Samas olin mina ikkagi tugevam," rääkis ta pärast matši.

Marciano rekordi ületamist ta pikalt ei kommenteerinud: "Ootan päeva, kui saan poksi kuulsuste halli liikmeks. See oli kindlasti mu viimane matš ja valisin selleks õige tantsupartneri. Conor McGregor, sa oled tõeline tšempion!"