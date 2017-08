Ütleme nii, et keeruline see oli. Tegelikult ei peagi koondise koosseisu kokku panemine eriti lihtne olema. Praegu tegid vigastused ning mänguajata ja klubita olemised mõne mängija osas valiku tegemise isegi natuke lihtsamaks.

Ega meie mängijate ring väga suur ole. Need mehed, kes on koondise eest häid esitusi teinud, on kaasas. Peamine küismus oli Konstantin Vassiljevi ja Siim Lutsu kaasamises (Lutsu viimane mäng oli juunis Läti vastu, hiljem pole ta ka klubi eest väljakul käinud. Vassiljevit vaevab reielihase trauma - toim).

Luts on koondisele väga tähtis mängija ja kuigi ta pole mänginud, siis on ta trenni teinud. Eks näeme, mis seisus ta täpselt on.

Milline on Konstantin Vassiljevi tervislik seisund?

Võtame päev päeva haaval. Reaalne on see, et ta lülitub ühel hetkel Küprose vastu. Kindlasti ei ole meie eesmärk teda ükskõik, millise hinnaga mängu toppida.

Kas täna saad kinnitada, et Vassiljev Kreeka vastu ei mängi?

Tõenäosus on suur, aga võib-olla teeb ta kõik treeningud superhästi kaasa. Kindlasti suhtleb meie meditsiini pool pidevalt Kostja klubiga ja meil on tema käekäik täpselt teada. Eks peame arvestama ka tema vanust, mis ei pruugi lubada nii kiiresti vigastusest taastuda. Kokkuvõttes on meil terveid mehi, kes teda asendada saavad.

Milliste põhimõtetega sa reageerisid sellele, et avamängus ei saa kaartide tõttu kaasa teha Karol Mets ja Artjom Dmitrjev, kes mõlemad ikkagi koosseisu kuuluvad?

Mets on meil viimasel paaril aastal põhitegija olnud, kuid loodus tühja kohta ei salli – Enar Jääger on nüüd platsil olemas. Esimest korda minu käe all. Kaitseliin on meil enam-vähem paigas ja seal suuri valikuid ei olegi. Need poisid on kõik võimelised häid mänge tegema.

Keerulisem oli keskvälja komplekteerimisega, sest nii Artjom Dmitrijev kui Karol Mets võivad seal mängida. Küsimus oli Aleksandr Dmitrijevi olukorras, kuid siin lähtusime tema kogemustest. Ta teab, mida ja millal teha. Lisaks olen kindel, et füüsilise poole pealt pole ta midagi kaotanud.

Norra tugevuselt kolmas liiga ei ole seega sinu jaoks punane joon?

Oleneb mängijast ja olukorrast. Ta alles liitus selle klubiga ja usun, et mängutempo ja füüsilise poole juures on tal seal isegi rohkem jooksmist kui Eesti liigas. Füüsilise poole pealt ei karda ma tema puhul midagi. Lisaks ei usu ma ka seda, et tema mänguline pool nii ruttu kuskile kaoks.

Kui kaugel on koondisest Soome klubi Kemi meeskonna poolkaitsjad Sergei Mošnikov ja Marek Kaljumäe?

Ei ole üldse kaugel, Mošnikov oli väga piiri peal. Tunnen teda hästi ja tean, millal ta heas vormis ja kasulik on. Klubivahetuse puhul on väga hea, et ta saab korralikult mänguaega. Samas nendes mängudes, mida olen näinud, pole ta veel sellises hoos, et Kreeka vastu mängima peaks. Ta on kindlasti koondise piiri peal.

Kaljumäed oleme väga palju jälginud ja kindlasti saab ta sügisel oma võimaluse. Keeruline on valikmängu kaitsefaasi võtta meest, kes pole koondises ammu olnud.

Kas lähened neile kahele mängule paketina? Kodus Küprose vastu on hõlpsam punkte teenida kui võõrsil Kreeka vastu. Kas see mõjutab kuidagi sinu valikuid mänguks Kreekaga?

Ei vaata paketina. Minu jaoks on need eraldi mängud. Meil on paaris toimuvate mängudega paar head kogemust. Samas peame ikkagi vaatama, et meil oleks mõlemaks mänguks värskeid mehi tuua. See ei tähenda, et me hakkaks Kreekas kedagi hoidma, kui see pole just vigastusega seotud.

Võõrsilmängud on meie jaoks selles tsüklis väga keerulised olnud, kuid õnneks jäävad need eelmisesse aastasse. Õnneks on tänavu paremini läinud ja loodame seda seeriat jätkata. Et kaitse peaks ja suudaksime rünnakul veidi teravamad olla.

Eesti koondise koosseis eelseisvateks MM-valikmängudeks:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 32/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 7/0

Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 121/0

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 119/3

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 108/4

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 56/0

*Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 40/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 35/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 20/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 7/0

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0