Eile õhtul Serbiale võimsa lahingu andnud rahvusmeeskonna liikmetest pälvisid sidemängija Kert Toobal ja libero Rait Rikberg nominatsiooni Poola juhtiva spordiportaali WP SportoweFakty EM-finaalturniiri kolmanda mängupäeva sümboolses koosseisus.

Iga mängupäeva järel koostab portaal nende kohtumiste seitsmest pallurist nii-öelda tähtede meeskonna, kuhu kuuluvad siis diagonaalründaja, sidemängija, libero, kaks tempo- ja kaks nurgaründajat.

Toobali kohta on kokkuvõttes öeldud järgmist: „Toobali suurepärane mäng oli paljuski aluseks, et Eesti sundis Serbiat sedavõrd palju survestada. Karjääri jooksul ka Poolas ASZ Olsztynis mänginud Toobal juhtis oskuslikult oma võistkonda ja mängis oma kavalate tõstetega tihti vastaste bloki üle, nii et Eesti mehed said vabalt rünnata.”