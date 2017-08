Talendika Hollandi vormelipiloodi Max Verstappeni (Red Bull, 19) õudne hooaeg jätkus täna Belgias Spa ringrajal, sest hollandlase masin andis juba 8. ringil otsad.

Fakt on see, et Verstappen on tänavusest 12 võidusõidust katkestanud täpselt pooled, kuuest korral neljal (lisaks Belgiale Bahreinis, Kanadas ja Aserbaidžaanis) on põhjused olnud sõitjast sõltumatud. "Olen väga pettunud," lausus Verstappen vahetult pärast sõitu välismeediale.

"Esiteks katkestamise, teiseks fännide pärast. Nad ostsid kalli pileti, et vaadata võidusõitu, kuid nägid hoopis mind juba 8. ringil katkestamas," jätkas hollandlane, kelle isiklikke fänne oli naaberriigist kohale sõitnud nii palju, et neid võis julgelt nimetada fänniarmeeks.

Max Verstappeni fänne oli Hollandist Belgiass sõitnud hulgi, paraku pidid nad pettuma. (Reuters / Scanpix)

"Tipptiim ei tohi endale selliseid asju lubada. Algul võis ju halba õnne süüdistada, kuid see pole enam halb õnn. Olukord on momendil väga kehv. Arutame tiimiga asja, aga hetkel ma ei ole õnnelik inimene ning ootan pikisilmi kojuminekut."

Belgia GP võitis Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vetteli (Ferrari) ja Daniel Ricciardo (Red Bull) ees.