Eile kümnekordse triatloni (38 km ujumist, 1800 km rattasõitu ja 422 km jooksu) lõpetanud Rait Ratasepp nägi pärast ligi kümme ööpäeva kestnud katkematut võistlust teemakohast õudusunenägu*.

"Rait nägi öösel unes, et taastumiseks peab ta rattaga sõitma kogu tee tagurpidi tagasi," teatas sportlase tegemisi vahendav Facebooki leht. "See unenägu on midagi sarnast nagu Dave (konkurent - toim.) pärast katsumust nägi: ta sõitis rattaga tee lõppu ja seal öeldi, et teisel pool saab maha. Sõitis teisele poole tee lõppu, öeldi, et teisel pool saab maha. Selle hirmsa unenäo peale ärkas ta iga kahe tunni tagant üles.

Rait on hetkel tagasi voodis, taastumas. Tegi väikse jalutuskäigu ja ütles auto pagasnikust asju võttes, et naudib, et saab taas teha igapäevaseid toiminguid."

* - kujutage ette, et peaksite teise 234 tundi, 31 minutit ja 15 sekundit kestnud pingutuse kohe uuesti otsa tegema, on ju õudne!?