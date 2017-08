Jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan jälgis täna varumeestepingilt, kuidas tema koduklubi Liverpool kodusel Anfieldil Londoni Arsenali pihuks ja põrmuks tegi. Mida muud öelda 4:0 võidu kohta!?

Liverpool alustas särtsakalt nagu nädala keskel Hoffenheimi vastu, mille tulemusena evis Mohamed Salah 9. minutil eepilist võimalust mänguskoor avada, kuid egiptlane tabas paarilt meetrilt Petr Cechi. Aga polnud hullu, Roberto Firmino tegi 17. minutil vigade paranduse - 1:0.

Tagantjärele targana saab öelda, et see oli alles tulevärgi algus. Arsenali kaitse kärises täna kui koide puretud laudlina, mille tulemusena said jala valgeks ka Sadio Mane (40. min), Salah (57. min) ja Daniel Sturridge (77. min). Vahetusest sekkunud Sturridge vajas skoorimiseks vähem kui kolme minutit.