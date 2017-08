Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger lausus Liverpoolilt Anfieldil saadud 0:4 kaotuse järel, et tulemus vastab esitusele.

"Me polnud piisavalt head, jäime igalpool füüsiliselt alla ja tagatipuks tegime neile ebavajalike eksimustega ise elu lihtsamaks," sõnas Wenger Sky Sportsile.

"Vaimselt oli see raske [mäng]. Meie esitus oli katastroofiline, aga pole hea mõte minna liiga emotsionaalseks. Kaotusel on mõned põhjused, mida peame analüüsima, aga esmalt ootab mängijaid koondisepaus. Oleme hiljuti suurtes mängudes hästi esinenud, seetõttu on tänane veelgi suurem pettumus.

Selliste kaotuste tagajärg on see, et enesekindlus saab löögi. Peame süstima meestesse usku ja hoidma nende fookust. Kui mõned inimesed arvavad, et mina olen probleem, siis mul on kahju, aga tahame, et fännid toetaks meid ka säärastel hetkedel. Ainus, mida teha saame, on järgmine kord paremini esineda."