Võrkpalli EM on eestlaste jaoks kulgenud täpselt nii, nagu võis arvata. Koondise tase on piisav, et suurtele vastu hakata, aga võitude noppimine on juba keerulisem ülesanne. Polnud me ju ka soomlaste vastu favoriidid, nii et 2:3 kaotus polnud üllatus.

Tulemused tulemusteks, aga millegipärast on Gdanskis ja Sopotis viibides pea iga päev tekkinud võrdlus 2015. aasta korvpalli EMiga, kui tuhanded eestlased rändasid nädalaks Riiga. Nüüd on siniseid särke kandvad pallimängusõbrad sõitnud Poola, kus neid imetletakse tänu vapustavale kaasaelamisele Eesti koondislastest kohalike inimesteni välja. Ja enne viimast matši oli alagrupist edenemise võimalus nii Riias kui on nüüd ka Gdanskis.

Sellega ka sarnasused piirduvad. Raske on edasi anda pinget, mis Riias koondise ümber hõljus. Hiljem on koondisega koos reisides olnud õhkkond väga mõnus. Erinevust on raske sõnadesse panna, aga mõeldi, et tegu on nii tähtsa sündmusega, et seni toiminud asjad tuleb ümber muuta.