Millal koidab võrkpallikoondisele päev, kui tiitlivõistlustel karistatakse ära mõni maailma absoluutsetest tippudest? Stabiilselt ei hakka seda ilmselt kunagi juhtuma, aga vahel võiks ju näkata, sest taset Eestil on. Seda näitas ka laupäevane EM-matš Serbiaga, kui mindi geimidega 2:1 ette, aga lõpuks ikkagi kaotati. Täna on uus võimalus, kui Gdanskis astub vastu Poola. Kui võidetakse, pääsetakse 12 parema hulka, kui mitte, jäädakse A-grupi viimaseks.

Kapten Kert Toobal avaldas lootust, et õnnelikud hetked saabuvad veel tema karjääri ajal. Kui 38aastane sidemängija ei kavatse just hokilegend Jaromir Jagrit matkida, peaks meeldejääv võit tulema pigem varem kui hiljem.

“Midagi jäi puudu. Tahaksime astuda suurte sammudega, aga ka teised liiguvad edasi. Nende kättesaamine võtab aega. Näitasime, et kui suured meid alahindavad, tekib kohe võimalus. Päris ära ei suutnud neid karistada, sest Serbia saatis jälle uued mehed väljakule ja muutis rütmi. Nende lõpuni maha murdmine nõuab heas mõttes meie enda hulle õnnestumisi. Oleme hästi lähedal, aga sellest on vähe,“ rääkis Toobal pärast kohtumist.

Millest siis puudu jääb? Koondise statistik Alar Rikberg andis nii üldise selgituse kui ka vaatas otsustavatele hetkedele lähemalt otsa.

„Meil napib tasavägiste mängude kogemusi. Hea näide on käesolevalt EMilt, kus Belgia võitis 3:2 Prantsusmaad. Nad pidasid sel aastal Maailmaliigas igavese hulga pingelisi matše. Nad ei ole kaotanud kindlalt mitte kellelegi. Tänu sellele ollakse taolisi kohtumisi ka võitma hakanud ja nüüd olid nad juba nii enesekindlad, et suutsid prantslaste vastu võidu ära vormistada. Meil on tugevate vastastega viiegeimilisi mänge olnudki täpselt kolm: Saksamaa, Soome ja Serbiaga. Kontrollmatše ei arvesta,“ selgitas Rikberg.

„Kõik on ära libisenud enam-vähem viienda geimi keskpaigas. Serbiaga mängus oli otsustav hetk seisul 5:6, kui meil oli temporünnak. Nad päästsid jala ja seljaga palli ära ning lõid ise punktiks. Sealt saadi üks punkt veel otsa ja initsiatiiv oligi käes,“ meenutas ta.

Soome mäng? „Seal oli teistmoodi. Esiteks oleks me võinud kõik ennem ära otsustada ja mitte seda viiendasse geimi üldse lasta. Jah, kaotasime kaks esimest geimi, aga neist ühe oleksime pidanud ära võtma. Kui me väga hästi tegutsema hakkasime, otsustas Soome serviga riskima hakata ja viiendaks geimiks oli neil juba kindlus käes. Sellisel juhul ongi keeruline midagi välja mõelda,“ analüüsis statistik ja lisas, et asi pole ainult vastastes.

Nimelt on eestlased teinud vigu, mis lähevad pigem psühholoogiliste eksimuste alla. Füüsiliselt pole me vastastele alla jäänud. Ja jõuamegi tagasi vähese praktika juurde.

Aga veel kord, Serbiale hakati kõvasti vastu isegi olukorras, kui pikka aega põhidiagonaalründaja kohta täitnud Oliver Venno pole kaugeltki parimate päevade tasemel. Õnneks on varumees Renee Teppan esiteks väga hea võrkpallur ja teiseks seljavaevustest sisuliselt priiks saanud. Serbia vastu sekkus ta pingilt juba esimeses geimis ja jäi platsile mängu lõpuni.

Tuttavate heitlus

„Renee on pidanud pikalt teist viiulit mängima, aga ta on suhtunud sellesse väga arusaavalt. Ta on kogu aeg edasi töötanud ja näidanud, et talle saab loota. Renee on võrreldes eelmiste aastatega täiskasvanumaks saanud ja seetõttu avaneb tal võimalus mängida (Itaalia tippklubis) Trentinos. Võimalik, et ta on tulevikus üks maailma paremaid diagonaale,“ rääkis peatreener Gheorghe Cretu 197 cm pikkuse Teppani kohta.

Viimased kaks hooaega Austrias Innsbruckis mänginud Teppan võttis pärast heitlust Serbiaga tabavalt kokku ka koondislaste emotsiooni. „Kopp on ees sellest viienda geimi kaotusest,“ kuulutas ta.

Eesti tunneb tänast vastast Poolat läbi ja lõhki, sest Cretu, Rikberg, Robert Täht ja füüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini on aastaid esindanud Poola tippklubi Lubini Cuprumit. Poolakatest vaid üks, kapten Michal Kubiak, teenib leiba kodumaalt väljaspool ehk Jaapanis Panasonic Panthersi meeskonnas.

Teistpidi on Cretu käekiri ja Tähe võimsad löögid tuttavad ka vastastele. Eriti hästi teab meeste tugevusi ja nõrkusi Lubinis kolm hooaega pallinud sidemängija Grzegorz Lomacz. Samas klubis mängis ka diagonaal Lukasz Kaczmarek.

„Tean neid väga hästi, aga ka neil on kindlasti meie vastu eriline taktika. Peame võitmiseks andma endast sada protsenti. Eesti näitas Serbia vastu väga head mängu. Proovime minu teadmisi Cretu ja Tähe trikkide kohta kasutada. Vaatame, kes selle taktikalise sõja võidab,“ lausus Lomacz heade tuttavate kohta.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.30, kolm tundi varem lähevad Gdanskis vastamisi Serbia ja Soome.

Soome koondise liider läks pärast kaotust marru

Soome võrkpallikoondis pidi EM-finaalturniiri teises voorus leppima 0:3 kaotusega Poola vastu, kuigi vähemalt esimeses geimis olid neil ka omad võimalused.

Avavoorus Eesti vastu 24 punkti toonud Soome diagonaalründaja Olli-Pekka Ojansivu oli pärast kohtumist nii püha viha täis, et tormas otse riietusruumi. Tema suust kostusid ainult ropud sõnad, millest pehmeim oli „V***u!“. Tagatipuks virutas ta rusikaga täie jõuga intervjuutsoonis seisnud stendi pihta.