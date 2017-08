Nädalavahetusel sõidetud vormel-1 Belgia GP-l läks tuliseks Force India meeste Esteban Oconi ja Sergio Perezi vahel.

Tiimikaaslased põrkasid sõidu jooksul kaks korda, teisel juhul lõhkus Perez rehvi ja Ocon esitiiva. Prantslane Ocon suutis sõidu siiski üheksandana lõpetada ja oli pärast finišit tiimikaaslase peale üsna pahane. "Ta riskis 300 km/h sõites minu eluga," teatas ta reporteritele. Hiljem kirjutas Ocon Facebooki: "Meil oli hea sõit, kuni Perez mind kaks korda tappa proovis."

