Eile kogunes suur osa Eesti jalgpallikoondist Tallinna lennujaamas ning üheskoos alustati retke Kreekasse, kus neljapäeval kohtutakse MM-valikmatšis kohaliku koondisega. Esimest korda kuulub nii tähtsas mängus peatreeneri valikusse 19aastane Flora ääremängija Martin Miller. Milleri seni ainus koondisemäng pärineb eelmise aasta novembris peetud Kariibide turneelt, kui ta alustas algkoosseisus Antigua ja Barbuda vastu. Eesti võitis 1:0. Kuigi mehel on kodumaa esindamise kogemus juba olemas, kas MM-valikmängu eel koondisega liitumine tekitab teistmoodi värinat? “Ikka on teistmoodi tunne, sest siin on ikkagi tõeline A-koondis. Kariibidel oli veidi rohkem B-koosseisu hõngu. Positiivne ärevus on sees ja tunne on väga hea,” ütles Miller.

Kas peatreener Martin Reim on juba teada andnud, mida Millerilt täpselt nädala jooksul ootab? “Ausalt öeldes pole peatreeneriga jõudnud arutada, milline minu roll siin täpselt olema saab. Pigem olen seni klubis pidevalt tööd teinud ja stabiilsuse leidnud. Ju siis Martin (Martin Reim – toim) nägi, et minus on mingi potentsiaal ja saan siin võimaluse ennast tõestada.” Martin Miller (number 7) matšis FCI Tallinna vastu. (Martin Ahven)

Põgusalt on Miller mõelnud ka tulevaste vastaste peale: neljapäeval Kreeka, pühapäeval Küpros. “Kreekas on kümneid ja kümneid tugevaid jalgpallureid, kokku tulevad ikkagi maailma staarid. Nende puhul tean iga nime, kes platsile tuleb. Mänge pole siiski seni väga palju vaadanud ning sama käib ka Küprose kohta. Eks nüüd koondiselaagris saame täpsemalt teada, mida vastastest oodata.” Võib eeldada, et koondiselaager pakub noorele mehele nii mõnegi üllatuse. “Ma pole kaaslastest uurinud, milline see valikmängudele eelnev koondiselaager täpselt välja näeb, aga tean, et mingit nalja siin ei tehta. Eesmärgid on tõsised ja püüame mänge võita,” ütles Miller. Tartu Tammekas jalgpalluriks kasvanud Martin Miller tegi Eesti meistriliigas debüüdi 2014. aastal ja kerkis kiiresti Tartu esindusmeeskonna põhimeheks. Tänavuse hooaja eel liitus Miller FC Floraga ning on meistriliigas kaasa teinud 19 matšis, löönud kuus väravat ja andnud neli resultatiivset söötu. U19-vanuseklassi Eesti koondises on Milleril kirjas 10 mängu ja 1 värav, U21-vanuseklassis on vastavad numbrid 12 ja 1.