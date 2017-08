Lõuna-Eesti rallil oli tänavu kohal varasem maailmameister ja 25 MM-rallit võitnud norralane Petter Solberg, kes elas kaasa oma pojale Oliverile.

Petter Solbergi 15-aastane poeg Oliver lõpetas Lõuna-Eesti teedel oma klassi neljandana ja plaanib uuel aastal kaasa teha terve Eesti meistrivõistluste sarja, vahendab ERRi spordiportaal.

"Eesti ja Läti rallide kiiruskatsed on väga rasked ja keerulised, kiiruse kasvatamiseks on oluline oma legendi hästi tunda. Tean Ott Tänakut mitu aastat ja ta on suurepärane sõitja. Tal on helge tulevik ja usun, et ta on tulevane maailmameister," rääkis Petter Solberg ETV spordiuudistele antud intervjuus.