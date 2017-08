Reedel kogunesid spordisõbrad võrkpalli ametlikus fännistaabis, OlyBeti spordibaaris Olümpias, et elada koos kaasa Eesti rahvusmeeskonna esimesele EM-finaalturniiri mängule. Põnevat spordilahingut tulid jälgima ka ’68 aasta võrkpalli sangarid Kalle Kukk, Henn Karits ja Tarvi Uljas.

“Ajaloo mõttes oleks võit olnud väga märkimisväärse tähendusega, kuna täpselt 49 aastat tagasi, 24. augustil võitsime me NSVL meistrivõistlustel kohtumise Moskva Burevesniku üle, mis tähendas, et meistritiitlini lahutas meid veel kaks kohtumist,” sõnas kuulus Eesti võrkpallur Tarvi Uljas. “Tänases mängus oli minu jaoks ootamatu, et Soome edumaa alguses nii suur oli, ent mängu lõpp oli väga tasavägine ja põnev. Usun, et emotsionaalselt ja füüsiliselt läks asi lihtsalt liiga pingeliseks, aga poisid olid tublid ja andsid endast parima."

OlyBeti spordibaaris Olümpias näidatakse ka järgmisi rahvusmeeskonna kohtumisi 26. augustil Serbiaga ja 28. augustil Poolaga, kuhu on oodatud kõik võrkpallifännid. Huvilistele on avatud Eesti võrkpalli ajaloo kõige olulisemate medalite näitus.