Nimelt väidavad žurnalistid, et FC Barcelona peatreener Ernesto Valverde otsib tuleval suvel 30aastasele Luis Suarezele asendajat ning üheks kandidaadiks on Manchester Unitedi 19aastane kesktormaja Marcus Rashford.

1. Teeme pisikese erandi - kui muidu oleme Teieni toonud kuulujutte, mis puudutab käimasolevat suve, siis Hispaania väljaanne Sport on pilgud pööranud juba järgmisesse aastasse. Ning see spekulatsioon on sedavõrd põnev, et väärib erandi tegemist küll!

Õhtulehe hinnang : Noh, see kuulujutt liigitub küll hullumeelsete valdkonda, ent Neymar liitus ju hiigelsumma eest Pariisi Saint-Germainiga, Dortmund pigistas Ousmane Demebele eest välja viimsegi penni ning viimaste kuulduste kohaselt on ka Kylian Mbappe Monacost PSGsse lahkumas.

Eelmainitud kolme spekulatsiooni ühendavad mitmed asjaolud: tehingute summad on üüratud ning Õhtulehe "Kuulujutuveski" arvas, et neid üleminekuid ei juhtu.

Hoiatavatest näidetest, kus vutimehed on jalgpallimaailma klubivahetustega üllatanud, hoolimata julgeme võtta mürki, et Rashford ei liigu järgmisel suvel Unitedist Barcelonasse. See ei tundu lihtsalt loogilisena.

2. Liverpool tegi AS Monacole Thomas Lemari eest pakkumise. Ragnar Klavani leivaisa üritab prantslast, keda seostati varem väga tugevalt Londoni Arsenaliga, endale saada 60 miljoni euroga.

21aastane mitmekülgne ründava suunitlusega mängija on tänavu suvel olnud kuum kaup ning peaks ta Monacost jalga laskma, on valitsev Prantsusmaa meister käesoleva üleminekuakna jooksul kaotanud järjekordse talendi.

Thomas Lemar. (PIERRE ALBOUY)

Õhtulehe hinnang: Ausalt öeldes on üllatav, et Lemar Arsenali ei siirdunud ning praegu tundub ebatõenäoline, et prantslase tee teda just Londonisse viib.

Arvame, et Liverpooli pakkumine Lemari eest kinnitab fakti, et Philippe Coutinho on Barcelonasse siirdumas. Seega usume, et prantslasest saab Klavani uus meeskonnakaaslane.

3. Dortmundi Borussia hangib Londoni Arsenalist Mesut Özili. Sakslase leping Inglismaa tiimiga kestab veel ühe aasta ning seni pole olnud ühtegi märki, et Özil soovib kontrahti pikendada.

Dortmund soovib aga pärast Dembele lahkumist Barcelonasse oma ridu täiendada, mistõttu ei tundugi see spekulatsioon hullumeelsena. Tõsi, eile soetas Dortmund ukrainlasest ääreründaja Andrei Jarmolenko, kes on ilmselt Dembele otsene asendaja.

Õhtulehe hinnang: Iga jalgpallisõber teab, et Özil võib olla fantastiline mängija, kelle sööduoskus võib tükkideks rebida ka maailma parima umbkaitse. Ent näiteks möödunud nädalavahetusel Liverpooli vastu nägime me täiesti tujutut mängijat, kes ei viitsinud kaitsefaasis oma meeskonda eriti aidata. Ja see polnud esimene kord.