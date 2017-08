Eesti koondise statistik Alar Rikberg on Poola võrkpalliga suurepäraselt tuttav, sest 2015. aastal siirdus ta Lubini Cuprumisse, kus jätkavad mängimist Robert Täht ja sel suvel koondisesse mitte tulnud Keith Pupart. Kevadeni oli võistkonna peatreener teatavasti Eesti koondise juhendaja Gheorghe Cretu. Nii et ka eestlaste käekiri peaks poolakatel teada olema.

„Meil on kindlasti Poolaks lihtsam valmistuda kui keskmise meeskonna vastu. Terves Poola võistkonnas on üks mees, kes ei mängi kodumaal. See on kapten Michal Kubiak, kes oli viimati Jaapanis. Aga ta on mänginud ka Türgis ja olnud nii pikalt koondises, et nii mina kui peatreener Cretu oleme näinud tema esituses mitukümmend kohtumist,“ rääkis Rikberg.

„Võtsime plaani paika panemisel aluseks selle, kuidas valmistusime mängijate vastu Poola liigas. Pidime tegema ainult mõned korrektiivid. Üldiselt mängivad mehed sama stiili ka koondise juures, üllatusi on olnud vähe,“ lisas ta.

Poolal on oma spioonid samuti olemas. Eriti hästi teab meeste tugevusi ja nõrkusi Lubinis kolm hooaega pallinud sidemängija Grzegorz Lomacz. Samas klubis mängis ka diagonaal Lukasz Kaczmarek.

Poola peatreeneril Ferdinando de Giorgil peaks mõtteainet jaguma. (CEV)

„Lomacz teab täpselt, kuidas Cretu mängu üles ehitab ja mida ta mõtleb. Ta oskab öelda, kuidas me vastuvõtul seisame, kuidas kõrgeid palle blokeerime ja nii edasi. Suur küsimus on, kui palju Poola treenerid Lomaczi teadmistega arvestavad. Neil on ju oma nägemus ja oma taktika ning me ei tea, kas nad hakkavad plaani meie pärast muutma. Nad on seni varieerinud küll ja meil pole päris selge, kuidas ja kellega nad alustavad,“ selgitas Rikberg.

Poolakatel on meie algkoosseisu vaadates seevastu vaid üks küsimus – kas diagonaalründaja kohal alustab Oliver Venno või Renee Teppan. Poola koondise koosseis on ilmselgelt ühtlasem ja varumehed on peaaegu sama tasemega kui põhimängijad. Näiteks on Rikberg veendunud, et äsja mainitud Lomacz on tegelikult parem sidemängija kui seni algkoosseisu kuulunud Fabian Drzyzga.

Mida teeb Poola Eesti liidri Robert Tähega? Tuntakse ju teda suurepäraselt. „Paljud võistkonnad ei saanud teda Poolas absoluutselt kinni. Poola peatreeneri (Ferdinando De Giorgi) klubi ZAKSA suutis teda aga päris hästi pidurdada. Samas oli neil abiks kolm mitte-poolakat, nii et see ei pruugi veel kõike tähendada. Nii palju kui ma Poola meediast lugesin, siis nad kardavadki kõige rohkem Robit ja nende suurim ülesanne on teda pidurdada. Kui see nii läheb, siis tuleb meie sidemängijal Kert Toobalil rohkem teisi mehi kasutada,“ pakkus Rikberg.

Poola kehv sisekliima

Nagu öeldud, siis Poola koosseis on väga tugev ja ühtlane. Mida ja keda tasub aga kõige enam tähele panna?

Rikberg: „Seniste mängude põhjal on üsna selge, et nad tulevad väga tugeva ja riskeeriva serviga peale. Serbia sai servidega hästi hakkama, soomlased absoluutselt mitte. See saabki ilmselt võtmekohaks.“

„Poola võtmemängija on olnud juba mitu aastat nurgaründaja Kubiak. Ta lahendab raskeid palle, on suurepärane kaitsemängija ning servib väga varieerivalt. Siin ei ole ta oma mängu veel üles leidnud ning sellepärast oli Soomega üsna tasavägine mäng ja Serbia käest saadi pähe. Ta on mees, tänu kellele võib Poola võita tiitleid, aga neid ka kaotada,“ iseloomustas statistik Poola kaptenit.

„Diagonaalründaja Konarski mämgib oma koha tavaliselt välja, nurgaründaja Bartosz Kureki ülesanne on realiseerida kõrgeid palle ja lüüa tugevaid serve,“ rääkis Rikberg veel kahest staarist.

Olulise faktorina tõi ta välja Poola küsitava sisekliima. Võit Soome üle võis, aga ei pruukinud olukorda paremaks teha.