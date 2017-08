Eesti võrkpallikoondis kohtub täna kell 21.30 teatavasti EM-finaalturniiri A-grupi viimases matšis kodupubliku ees mängiva Poolaga. Kui Eesti võidab, pääsetakse alagrupist edasi Krakowis peetavasse play-off'i, kui mitte, ootab eest kojusõit. Vähemalt enne kell 18.30 algavat Soome ja Serbia matši on võimalus, et viimaseks jäävad hoopis poolakad ise.

"Elu mäng muidugi!" hõiskas Eesti üks kangelasi, ses EM-valiktsüklis esmakordselt algkoosseisu pääsenud sidemängija Kert Toobal. "Toimunut on raske millegagi võrrelda. Uskusime endasse lõpuni välja. Pärast niisugust viienda geimi algust, mida poolakad tegid, pole tavaline mängu tagasi tulla."

Seega: kuigi Poola on hirmtugev, siis Eesti koondis on näidanud, et imesid suudetakse korda saata küll. Muide, EM-finaalturniirilt Poola siiski lõpuks välja ei jäänud - pilet lunastati lisavalikturniiril. Kui turniir ise kätte jõudis, tuldi aga lausa Euroopa meistriteks! Eesti kaotas aga B-grupis nii Soomele, Hollandile kui Venemaale ja jäi viimaseks.