Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa Liverpool teatas, et jõudis Saksamaa klubi Leipzigi RBga kokkuleppele Naby Keita ülemineku osas.

Punaseid - nii fännid Albionimaa satsi kutsuvad - ja poolkaitsjat on tugevalt seostatud terve suvi ning kuigi Liverpool soovis meest enda ridadesse juba tänavu suvel, otsustati, et Keita liitub oma uue klubiga tuleval suvel.

Inglismaa tiim maksab 22aastase Guineas sündinud palluri eest veidi üle 50 miljoni euro. Praeguse seisuga on Keita klubi rekordost, ent väidetavalt on Liverpool AS Monaco Thomas Lemari eest teinud 60-miljonilise pakkumise.

Lisaks Keitale on Liverpool sel suvel ridu täiendanud ääreründaja Mohamed Salahi, äärekaitsja Andrew Robertsoni ja ründaja Dominic Solankega.