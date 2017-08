2010. aasta suvel Eesti korvpalliklubi BC Kalev/Cramo huviorbiidil olnud valgevenelane Artjom Parahovski lõi äsja käed Iisraeli hiiu Tel Avivi Maccabiga.

Maccabiga 1+1 kontrahti sõlminud Parahovski mängis viimased kaks hooaega Venemaal Kaasani Unicsis. Varem on ta teiste hulgas esindanud ka Nižni Novgorodi, Jeruusalemma Hapoeli ja Riia VEFi.

29aastane keskmängija on Eesti korvpallisõbra jaoks tuntud nimi, sest on ta ju Ühisliigas korduvalt mänginud Cramo vastu, samuti on ta Valgevene särgis madistanud meie koondise vastu.