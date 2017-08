Neljakordne vormel 1 sarja maailmameister Sebastian Vettel pikendas hiljuti lepingut senise leivaisa Ferrariga. Kolmeaastase kontrahti sõlminud sakslane hakkab alates järgmisest hooajast teenima 43,3 miljonit eurot hooaja kohta.

Kõik oma võidusõidumaailma kuningliku sarja tiitlid Red Bulli värvides võitnud 30aastane Vettel on Ferrari perutavat hobust roolinud alates 2015. aastast. 51 Itaalia tiimiga sõidetud GPst on sakslane võitnud seitse, poodiumikohti on ta noppinud aga 28 korral.

Tänavu on Vettel F1-sarja liider. 220 punkti kogunud sakslane edestab lähimat jälitajat Lewis Hamiltoni seitsme silmaga. Soomlane Valtteri Bottas jääb Vettelist maha 41 punktiga.