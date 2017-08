Võrkpalli EM on vähemalt ühes mõttes kujunenud eestlastele suurepäraseks. Gdanskisse sõitis oodatust oluliselt enam fänne ja vähemalt teatakse Poolas nüüd, et Eesti on igas mõttes võrkpallimaa. Võrkpalliliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Vara rääkis intervjuus, kuidas alaliidul on õnnestunud paari aastaga mängijaid rahvale tuttavamaks teha ja fänne ühendada.

Tuntud telenägu ja TV3 endist tegevjuhti ei võetud võrkpalliliitu niisama. Eesmärgid olid sarnased avalõigus kirjutatule. Ometi teab ta, et kogu töö võib hetkega mõttetuks muutuda. „Niikaua, kuni mängitakse kenasti, poleks volleliidus turundajat vajagi. Kõige suurem müügiargument on tulemus,“ märgib ta. Esialgu on kõik siiski väga hästi ja Poolas oli atmosfäär suurepärane.

Kaua te Gdanski projekti ajasite?

Talvest saati. Kui saime aru, et Poola sõidab üle 1000 eestlase, mõtlesime asja senisest suuremalt teha. Kaks aastat tagasi Torinos oli neid kohal umbes 500 ja siis panime lihtsalt ühe pubi kinni. Võrkpalliliidu juhatuses on Lauri Kasper, kelle ülesanne ongi tegeleda just fännindusega. Ta käis koos peasekretär Helen Veermäega Poolas spetsiaalselt fännibaasile kohta otsimas. Et ilm on üldiselt ilus olnud, on lageda taeva all asuv pubi suurele massile isegi parem kui mingi kinnine koht.