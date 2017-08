Paari sõnaga eestlannade vastasest. 30aastane Šafarova on parasjagu maailma number üks paarismängija, kes triumfeeris tänavu nii Austraalia kui ka Prantsusmaa lahtistel. Üksikmängu edetabelis on ta tipphetkel ehk kaks aastat tagasi küündinud viiendale reale.

26. asetusega Kontaveit alustab turniiri tšehhitari Lucie Šafarova (WTA 37.) vastu ning matš peetakse 12. väljaku neljanda kohtumisena. Täpne algusaeg sõltub eelnevate lahingute pikkusest, kuid orienteeruvalt peaks naised väljakule tulema Eesti aja järgi kell 23.30. Kanepiga on asi konkreetsem. Tema ja itaallanna Francesca Schiavone (WTA 77.) matš on 15. väljaku esimene ja algab meie kella järgi kell 18.

Kuigi USA lahtiste tennisemeistrivõistluste põhiturniir algas New Yorkis eile, siis Eesti spordisõpradel tasub pinget kruttida täna, sest avaringi matšiks tulevad väljakule nii Anett Kontaveit (WTA 29.) kui ka Kaia Kanepi (WTA 418.).

Suure Slämmi turniiridel pole ta individuaalselt suurt korda saatnud. 2015. aasta Prantsusmaa lahtiste finaalis kaotas Šafarova kolmes setis Serena Williamsile, aasta varem jõudis Wimbledonis poolfinaali ning aastal 2007 murdis ta end Austraalias veerandfinaali. Kõik ülejäänud Suured Slämmid on lõppenud hiljemalt 4. ringis. 16 hulka pääs on seni olnud ka Kontaveiti lagi, milleni ta jõudis kahe aasta eest USAs.

Omavahel naised kunagi kohtunud pole, kuid tänavu on Slämmidel grammi võrra paremini õnnestunud eestlanna. Austraalia: Šafarova langes 2., Kontaveit 1. ringis. Prantsusmaa: Šafarova 1., Kontaveit 2. ring. Wimbledon: Šafarova 2., Kontaveit 3. ring. Aga need tulemused on pelk statistika, mis ei maksa täna midagi. Kohtumise võitja läheb teises ringis vastamisi talendika ameeriklanna Cici Bellise (WTA 36.) või jaapanlanna Nao Hibinoga (WTA 80.)

Kevadel aastase vigastus- ja võistluspausi lõpetanud Kanepi vastane Schiavone hoidis karjääri tipphetkel (aastal 2011) WTA edetabelis suisa neljandat kohta. Tema auhinnakappi ehib 2010. aasta Prantsusmaa lahtiste võidutrofee, ülejäänud Suure Slämmi turniiridel on tema parimaks jäänud veerandfinaal. Tänavu pole tal aga nii hästi läinud: Austraalias ja Prantsusmaal tuli piirduda avaringiga, Wimbledonis jõudis ta teise ringi ehk 64 sekka. Kanepi osales vaid Wimbledonis, kus jäi laeks kvalifikatsiooni teine ring.